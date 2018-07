Goiás empata em casa e perde chance de entrar no G-4

Com o resultado, o Goiás ficou na quinta posição, com 12 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada, que termina apenas no próximo sábado. Na parte de baixo da tabela de classificação, o Guaratinguetá segue na zona de rebaixamento - na 18.ª posição, com cinco pontos.

Embalado pela bela virada sobre o Vitória no último sábado, por 4 a 3, o Goiás precisou de apenas dez minutos para abrir o placar com o meia-atacante Ricardo Goulart, que aproveitou chute cruzado do lateral-direito Vitor para completar para o fundo do gol.

Depois, os visitantes passaram a comandar a partida. Com mais posse de bola e jogando pelos lados do campo, o Guaratinguetá criou boas jogadas, mas teve dificuldades em finalizar ao gol defendido por Harlei, que fez pelo menos duas boas defesas no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a partida ficou mais equilibrada. Os times brigavam no meio de campo, mas o Goiás conseguiu criar algumas oportunidades de marcar. No entanto, quem conseguiu marcar foi o Guaratinguetá. Aos 33 minutos, Danilo Gomes fez boa jogada individual dentro da área e tocou na saída do goleiro Harlei, igualando o marcador.

Pela nona rodada, o Goiás volta a campo contra o Bragantino apenas no próximo dia 7 (sábado), às 16h20, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Guaratinguetá joga na próxima terça contra o São Caetano, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 GUARATINGUETÁ

GOIÁS - Harlei; Vítor, Ernando, Rafael Toloi e Bruno Collaço (Rychely); Amaral, Thiago Mendes, David (Renan Oliveira) e Ricardo Goulart; Felipe Amorim (Ramon) e Iarley. Técnico: Enderson Moreira.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Matheus, Baggio, Marquinhos e Renato Peixe; Bruno Formigoni, Julio César (Jonatan), Danilo Gomes e Lenilson (Rick); João Paulo e Stéfano (Keninha). Técnico: Pintado.

GOLS - Ricardo Goulart, aos 11 minutos do primeiro tempo; Danilo Gomes, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Toloi (Goiás); Julio César (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Antônio Neuricláudio Costa (AC).

RENDA - R$ 52.395,00.

PÚBLICO - 5.228 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).