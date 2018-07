Goiás encara Bahia para subir na tabela de classificação Há cinco jogos sem perder, o Goiás enfrenta o Bahia neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Enderson Moreira muda o meio de campo com a entrada de Ramon no lugar de Hugo, que está suspenso.