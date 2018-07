Goiás encara difícil compromisso contra o Internacional O Goiás terá um compromisso difícil diante do Internacional, neste domingo, às 18h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. David substitui o volante Amaral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meia atacante Tartá também está definido como titular, mas o treinador Enderson Moreira anunciará o time somente no vestiário.