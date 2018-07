Goiás encara Fluminense para renovar esperança A classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana motivou o Goiás a tentar a fuga do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna, com 31 pontos, o time alviverde tem um compromisso decisivo para essa pretensão neste domingo, contra o Fluminense, no Engenhão.