Goiás encara o Criciúma em busca da primeira vitória Após empate sem gols na estreia contra o Flamengo, o Goiás visa a recuperação técnica na partida contra o Criciúma, neste domingo, às 18h30, no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Drubscky manterá a mesma equipe em busca da primeira vitória - não mudará a formação do ataque, mesmo há 490 minutos sem marcar um gol sequer.