Goiás encara o Grêmio em Porto Alegre para acabar com jejum como visitante

Sem vencer como visitante desde o dia 28 de abril, quando bateu o Fluminense por 1 a 0, o Goiás espera encerrar este jejum neste domingo, quando enfrenta o Grêmio, às 16 horas, na arena do rival, em Porto Alegre, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

Essa foi, inclusive, a única vitória esmeraldina longe dos seus domínios nesta edição da competição. Depois disso, aconteceram três empates e sete derrotas. A má campanha como visitante reflete na tabela de classificação, na qual o Goiás tem 21 pontos e se vê hoje distante do grupo dos dez primeiros colocados.

A atividade da última sexta-feira foi realizada com os portões fechados para a imprensa e o técnico Ney Franco deve mudar o esquema tático, passando a atuar com três atacantes. Leandro Barcia ou Rafael Moura formariam o trio com Michael e Kayke. O meia Renatinho sai do time.

Como Daniel Guedes está recuperado de uma entorse no tornozelo, Yago Felipe deixa a lateral direita e volta para o meio-campo, que é sua posição de origem. Assim, Alan Ruschel vai para o banco de reservas. No gol, Marcelo Rangel entra no lugar de Tadeu, poupado após sofrer uma concussão cerebral na última partida.

"Nosso objetivo é a vitória. É claro que a gente vai enfrentar uma grande equipe, que temos que respeitar. Nós temos que estar concentrados o tempo inteiro porque um erro pode ser fatal. O nível de concentração nesse jogo tem que ser altíssimo", ressaltou o treinador.