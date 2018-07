Goiás encara o Santos de olho em vaga na Libertadores

GOIÂNIA - Focado em conquistar uma vaga na Copa Libertadores, o Goiás enfrenta o Santos com casa cheia, neste domingo, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar com 59 pontos, o time precisa vencer o Santos para terminar na mesma posição e, aí, torcer contra a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americanaa. Mas pode ser o terceiro se o Atlético Paranaense perder do Vasco.

O atacante Walter superou uma entorse no tornozelo e está confirmado no time, que terá duas mudanças. O zagueiro Rodrigo cumpriu suspensão e entra no lugar de Valmir Lucas; e o volante Dudu Cearense substituirá Thiago Mendes. Já o técnico Enderson Moreira, submetido a uma cirurgia corretiva endovascular, será substituído pelo auxiliar Luiz Fernando Flores. O time alviverde vem de derrotas seguidas para Atlético Mineiro e Grêmio.