Goiás encara obrigação de bater o Vitória em casa O Goiás esteve à beira de sair da zona do rebaixamento, mas a sequência de seis jogos sem vencer o derrubou novamente para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Para voltar a sonhar com a permanência na Série A, o time terá que bater o Vitória neste domingo, às 16 horas, no Serra Dourada.