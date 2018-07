Goiás enfrenta o Coritiba em decisão contra o rebaixamento do Brasileirão

O time esmeraldino é o atual 17.º colocado com 34 pontos e pode ultrapassar o Avaí (16.º, com 35) e o Figueirense (15.º, com 36) caso tudo dê certo nesta rodada. Ainda tem a oportunidade de deixar o Coritiba, em 18.º com 34 pontos, para trás.

"Estamos tratando esse jogo aqui dentro como se fosse uma final. Uma final de campeonato. Uma vitória nesse jogo vai determinar a nossa luta pela permanência. Penso que se vencermos o jogo do Coritiba a gente mantém totalmente viva a nossa chance de permanência na série A", afirmou o técnico Danny Sérgio.

Para sair da zona de rebaixamento, o Goiás contará com o retorno do goleiro Renan e do volante Patrick, que cumpriram suspensão na derrota para o Flamengo por 4 a 1 na última rodada. Também terá outras duas novidades no time titular: o lateral-direito Gimenez e o lateral-esquerdo Rafael Forster ganharão uma oportunidade.