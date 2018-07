Goiás faz 3 a 0 no Coritiba e se afasta da zona da degola

Com o sentimento de missão cumprida. Assim, o Goiás deixou o gramado do estádio Serra Dourada, em Goiânia, após vencer o Coritiba por 3 a 0, neste sábado, em jogo válido pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado alivia o time esmeraldino, que agora é o nono colocado e chega aos 37 pontos, abrindo oito de distância para a zona de rebaixamento, mas preocupa os paranaenses. A derrota os coloca na 18.ª posição, com 29 pontos, permanecendo na área de descenso para a Série B.

No jogo, as boas defesas do goleiro Renan e a eficiência no ataque foram os ingredientes que levaram à vitória do Goiás. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Renan fez grande defesa em chute de Norberto. Dois minutos depois, em bola levantada na área, o zagueiro Jackson recebeu a bola e chutou duas vezes para abrir o placar para o clube esmeraldino.

Em desvantagem, o Coritiba pressionou, mas, de novo, quem marcou foi o Goiás. Aos 24 minutos, Alex teve grande chance para empatar, mas parou em Renan. Pouco mais de um minuto depois, David recebeu passe de Erik e chutou com força para ampliar a vantagem. Antes do fim do primeiro tempo, o goleiro esmeraldino ainda salvou chute de Robinho.

Para o segundo tempo, o Coritiba voltou logo com duas mudanças para buscar o empate. O time paranaense até conseguiu pressionar, mas, cirúrgico, o Goiás aproveitou logo a chance que teve para ampliar o resultado. Aos 7 minutos, Erik recebeu cruzamento e, de letra, fez o terceiro.

Pela 29.ª rodada, no próximo sábado, o Goiás encara o Grêmio, novamente no estádio Serra Dourada, às 18h30. Antes, porém, joga pela Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, também em casa, faz o duelo da volta pelas oitavas de final contra o Emelec, do Equador. Já o Coritiba enfrenta o Figueirense, no outro domingo, dia 19, às 16 horas, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 x 0 CORITIBA

GOIÁS - Renan; Tiago Real, Pedro Henrique, Jackson e Léo Veloso; Amaral, David (Felipe Macedo), Thiago Mendes e Esquerdinha; Erik (Bruno Mineiro) e Samuel (Welinton Junior). Técnico: Gilberto Fonseca (auxiliar).

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Baraka (Elber), Gil e Robinho; Alex, Martinuccio (Keirrison) e Joel (Júlio César). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Jackson, aos 16, e David, aos 27 minutos do primeiro tempo; Erik, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jackson, Erik e Samuel (Goiás); Leandro Almeida e Gil (Coritiba).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA - R$ 31.370,00.

PÚBLICO - 1.392 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).