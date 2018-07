Goiás faz 5 a 0 no Guarani e fica mais perto do acesso

Além de presentear o ídolo Harlei, que mal sujou o uniforme tamanha a superioridade da equipe, o Goiás deu mais um passe gigante para retornar à elite do Campeonato Brasileiro.

O Goiás chegou aos 61 pontos, na terceira posição, precisando de mais duas vitórias, segundo as contas da comissão técnica, para conseguir o acesso. De outro lado, o Guarani completou o seu sexto jogo sem vencer - quatro derrotas e dois empates - e segue na parte de baixo da classificação, com 37 pontos.

Um dos melhores mandantes da Série B, o Goiás começou encurralando o Guarani no campo de defesa e tentando fazer pressão. No entanto, com uma formação mais cautelosa, com cinco jogadores no meio-campo, os visitantes conseguiram controlar o ímpeto inicial dos goianos e evitar que o goleiro Emerson fosse ameaçado, apesar da maior posse de bola do adversário.

Longe do gol, mas controlando a partida, o Goiás conseguiu abrir o placar aos 30 minutos, numa falha de marcação da defesa bugrina. Após enfiada de bola de Ramon, Walter driblou Emerson, mas finalizou no travessão. No rebote, Ricardo Goulart apareceu livre no segundo pau e tocou de perna esquerda para o gol.

Mais tranquilo e com o apoio da torcida, o Goiás conseguiu ampliar antes do intervalo. Aos 45 minutos, num lance duvidoso, Thiago Mendes tentou o cruzamento e a bola tocou no zagueiro Fernando e saiu para escanteio. O auxiliar, no entanto, viu toque de mão e correu para a linha de fundo. O árbitro Jean Pierre Gonçalves, que havia assinalado escanteio, foi na do bandeira e marcou pênalti. Na cobrança, Walter deslocou Emerson e ampliou.

No segundo tempo, Vadão tentou mexer no meio-campo do Guarani, dando mais mobilidade, e teve chance de diminuir em cabeçada de Rodrigo Arroz. Quando o time campineiro pressionava, o Goiás marcou o terceiro. Egídio pegou rebote de cobrança de escanteio e levantou para a área da intermediária, a defesa do Guarani parou e o volante Amaral deu um leve desvio de cabeça, suficiente para tirar do goleiro Emerson.

Enderson Moreira fez mudanças, mas o Goiás não perdeu o ritmo e presenteou os mais de 15 mil torcedores que compareceram ao Serra Dourada, mesmo com chuva, com mais dois gols. Aos 36 minutos, Vitor recebeu pelo lado direito, invadiu a área e bateu forte, cruzado, por baixo do goleiro Emerson. Seis minutos depois, Junior Viçosa aproveitou cruzamento rasteiro de Iarley e, de carrinho, mandou para as redes.

O Goiás volta a campo contra o Avaí, na próxima sexta-feira, às 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No dia seguinte, às 16 horas, o Guarani recebe o América-MG, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 5 X 0 GUARANI

GOIÁS - Harlei; Vitor, Valmir, Ernando e Egidio; Amaral, Thiago Mendes, Renan Oliveira e Ramon (Marcos Paulo); Ricardo Goulart (Junior Viçosa) e Walter (Iarley). Técnico - Enderson Moreira.

GUARANI - Emerson; Oziel, Fernando, Rodrigo Arroz e Bruno Recife; Jackson (Wilian Favoni), Fábio Bahia, Denner (Medina), Renato Ribeiro (Clebinho) e Danilo Sacramento; Schwenck. Técnico - Vadão.

GOLS - Ricardo Goulart, aos 30, e Walter, aos 45 minutos do primeiro tempo. Amaral, aos 11, Vitor, aos 36, e Junior Viçosa ,aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves (RS).

CARTÃO AMARELO - Jackson.

PÚBLICO - 15.992 pagantes

.RENDA - R$ 98.980,00.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)