Goiás faz confronto direto no Sul para se manter no G4 Após levar uma goleada do Atlético-MG no jogo passado, o Goiás corre o risco de sair do G4 nesta penúltima rodada do Brasileirão, o que deixaria a vaga na Libertadores mais distante. Por isso, é preciso vencer o confronto direto com o Grêmio, neste domingo, a partir das 19h30, em Porto Alegre.