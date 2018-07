Goiás ganha por 2 a 0 em Goiânia e elimina Fluminense

GOIÂNIA - O Goiás conseguiu o que precisava na noite desta quarta-feira e ficou com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, o time goiano derrotou o Fluminense por 2 a 0 na volta, disputada no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e avançou na competição. Renan Oliveira e William Matheus fizeram os gols da classificação, provocando a eliminação precoce do atual campeão brasileiro.

Já sem contar com Deco, que surpreendeu no começo da semana ao anunciar sua aposentadoria por causa das seguidas lesões, o Fluminense também tinha outros desfalques importantes, como Jean e Rhayner, machucados. Mas apostava no oportunismo do atacante Fred para sair de Goiânia com a vaga, o que aliviaria um pouco a situação ruim do clube no Brasileirão - está perigosamente perto da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Precisando da vitória por dois gols de diferença para se classificar, depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, semana passada, no Maracanã, o Goiás foi quem tomou a iniciativa de atacar nesta quarta-feira. Chegou muito perto do gol aos 44, quando Hugo cabeceou a bola no travessão, mas só marcou dois minutos depois. Num bonito lance, Renan Oliveira passou fácil pelo meio da defesa do Fluminense e tocou na saída de Diego Cavalieri.

O Goiás ampliou aos nove minutos do segundo tempo, quando souber aproveitar o contra-ataque: após passe de Walter, Willian Matheus ficou sozinho, na frente de Diego Cavalieri, e fez 2 a 0. Mesmo com a vantagem necessária para ficar com a vaga, o time goiano continuou criando chances. Do outro lado, Luxemburgo tratou de mexer no Fluminense, apostando no veterano meia Felipe, que saiu do banco poder para municiar o ataque.

O Fluminense criou uma ótima chance aos 31 minutos, quando Fred aproveitou uma sobra na área e mandou a bola na trave, assustando o goleiro Renan. Enquanto isso, o Goiás preferiu recuar, se fechando na defesa para garantir o resultado que lhe era favorável. E teve sucesso, conseguindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil - seu adversário sai nesta quinta-feira, no duelo entre Vasco e Nacional-AM.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 0 FLUMINENSE

GOIÁS - Renan; Vítor, Ernando, Rodrigo e William Matheus; David, Dudu Cearense (Valmir Lucas), Renan Oliveira, Hugo (Eduardo Sasha) e Ramon; Walter (Neto Baiano). Técnico: Enderson Moreira.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Gum, Anderson e Edinho; Igor Julião, Diguinho (Willian), Eduardo (Felipe), Biro Biro (Samuel) e Carlinhos; Rafael Sóbis e Fred. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Renan Oliveira, aos 46 minutos do primeiro tempo; William Matheus, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - David, Ernando, Dudu Cearense, Rafael Sóbis, Willian, Igor Julião e Fred.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).