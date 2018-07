Goiás goleia Ipatinga e retorna à liderança da Série B

Com 70 pontos, os goianos, virtualmente com o acesso nas mãos, roubaram a ponta do Criciúma, que ficou com 68, mas ainda joga contra o Joinville, no sábado. Por sua vez, o Ipatinga perdeu a chance de encostar no Bragantino. Com 28 pontos, na vice-lanterna, segue quatro atrás da equipe paulista, a primeira fora da zona de rebaixamento.

O Goiás começou o jogo com tudo e logo aos três minutos abriu o placar. Renan Oliveira lançou para Walter, que na saída de Helton Leite bateu de primeira, indefensável para o goleiro mineiro. Os goianos se fecharam e deram espaço ao Ipatinga, que passou a ter mais posse de bola, mas teve dificuldades para entrar no sistema defensivo goiano.

Se no primeiro tempo o time da casa chegou pouco, no segundo tratou logo de matar o jogo. Aos seis minutos, Ricardo Goulart aproveitou um escorregão do zagueiro mineiro e lançou para Renan Oliveira. O meia dominou a bola e bateu na saída de Helton Leite, que nada fez.

Aos 12 minutos, Peter foi até a linha de fundo e cruzou. Mais uma vez, Renan Oliveira, livre, só completou para o gol. O líder da Série B passou a administrar o jogo e trocar passes. Aos 40, Júnior Viçosa foi lançado e bateu, mais uma vez, na saída do goleiro mineiro, fechando o jogo.

Pela 35.ª rodada, o Goiás volta ao gramado na próxima terça, quando enfrenta o Boa, em Varginha (MG), às 21h50. Por sua vez, o Ipatinga encara o Bragantino, em Ipatinga, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 4 x 0 IPATINGA

GOIAS - Harlei; Peter, Ernando, Valmir Lucas e Egídio; Amaral, Thiago Mendes, Ramon (David), Renan Oliveira (Júnior Viçosa) e Ricardo Goulart; Walter. Técnico: Enderson Moreira.

IPATINGA - Helton Leite; Gedeílson, Eron, Max (Tiago Alencar) e Sílvio; Max Carrasco, Anderson Uchôa, Leandro Brasília (Márcio Diogo), Bruninho; Léo e Rogélio Ávila (Edson). Técnico: Eugênio Souza.

GOLS - Walter, aos 3 minutos do primeiro tempo; Renan Oliveira, aos 6 e aos 12, e Júnior Viçosa, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Amaral (Goiás).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 110.505,00.

PÚBLICO - 17.740 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).