Goiás goleia o Avaí e fica próximo do acesso na Série B A torcida do Avaí foi a única do Brasil que, efetivamente, abriu mão de ver o último capítulo da badalada novela Avenida Brasil para mostrar fidelidade ao seu time nesta sexta-feira. Mas se decepcionou quem foi até o estádio da Ressacada, em Florianópolis, e viu o Avaí ser goleado pelo Goiás por 4 a 1, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.