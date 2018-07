Goiás goleia o Vasco e avança às oitavas da Copa SP

O Goiás começou em cima do Vasco e abriu o placar com Paulo logo aos 12 minutos do primeiro tempo, mas foi na etapa final que aplicou a goleada através de Eric, novamente Paulo, Rodrigo e Arthur. O gol de honra vascaíno saiu no final com Thadeu Paraguai. Na sexta, o time goiano disputa uma vaga nas quartas de final contra o Mogi Mirim, novamente em Ribeirão Preto.

Nesta quinta, Santos x Grêmio Osasco, Ferroviária x Audax, Palmeiras x Velo Clube e Atibaia x Cruzeiro abrem as oitavas de final, que serão completadas na sexta com Grêmio x Atlético Mineiro, Juventude x Bahia e São Paulo x Fortaleza, além de Mogi Mirim x Goiás.