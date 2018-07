Goiás ignora pressão e decide a Copa Sul-Americana

O Goiás quer superar a pressão da torcida, dos jogadores e da comissão técnica do Independiente para segurar a equipe argentina nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), em Avellaneda (região metropolitana de Buenos Aires), e garantir o título da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, na última quarta, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, os brasileiros venceram por 2 a 0.

Desde que aterrissou em Buenos Aires, o time brasileiro sofreu com o tratamento dos argentinos. Além da hostilidade da torcida, os jogadores passaram por um imbróglio com os dirigentes do adversário desta quarta, que tentaram impedir que os goianos treinassem no estádio Libertadores da América, palco da decisão.

Além da pressão habitual da torcida, os argentinos prometem devolver o tratamento que tiveram no Brasil. Na primeira partida da decisão, no Serra Dourada, houveram diversos confrontos entre torcedores do Independiente e policiais brasileiros.

Mesmo com as adversidades, os jogadores goianos prometem confirmar a vantagem e conquistar o título. "Passamos por grandes decisões para chegar aqui, com estádios cheios, quase sempre revertendo situações adversas. Teremos a mesma postura de sempre, muito forte, jogando para buscar a vitória. Sabemos que temos uma vantagem, mas se apostarmos nisso corremos um sério risco. Assim, atacando, podemos até surpreendê-los", afirmou o goleiro Harlei.

Caso isso aconteça, quem sairá prejudicado é o Grêmio e o Flamengo. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 2010, o time gaúcho garantirá vaga na Copa Libertadores de 2011 apenas se o Goiás não se sagrar campeão da Sul-Americana. Situação semelhante vivem os cariocas, que se classificarão na Sul-Americana de 2011 se os goianos forem batidos.