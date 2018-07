Goiás leva jogo contra Corinthians para Belém

Como não tem mais pretensões no Brasileirão - está em 10º lugar, longe do G4 e fora da briga contra o rebaixamento -, o Goiás quer aproveitar o jogo contra o Corinthians para faturar com a renda. Assim, abriu mão de jogar em seu estádio para mandar a partida em Belém, onde pode ganhar até R$ 1,5 milhão.

Segundo a CBF, a mudança do local foi realizada por "acordo comercial para realização da partida em Belém, com a concordância da Federação Goiana de Futebol e da Federação Paraense de Futebol". Assim, o Corinthians terá que viajar até a capital do Pará para poder enfrentar o Goiás no Brasileirão.

Ao contrário do Goiás, o Corinthians ainda tem pretensões no Brasileirão. Está em quinto lugar no campeonato, com os mesmos 57 pontos do quarto colocado Atlético-MG, e luta para terminar entre os quatro melhores, o que lhe daria vaga na Copa Libertadores do ano que vem.