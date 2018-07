Goiás muda time para encarar Botafogo em Juiz de Fora, nesta quarta

GOIÂNIA - Em jogo antecipado da quinta rodada do Brasileirão, o Goiás enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) - o clube não pode jogar em Goiânia por causa de punição de perda de mando de campo. E o técnico Ricardo Drubscky muda a escalação para se recuperar após a derrota de sábado para o Palmeiras.

Diante do Palmeiras no Pacaembu, o Goiás sofreu sua primeira derrota no Brasileirão - até então, não tinha nem levado gol. Assim, ficou estacionado nos sete pontos, caindo para o oitavo lugar.

Para o jogo desta quarta-feira, Ricardo Drubscky tirou dois veteranos, o lateral-direito Vitor e o atacante Araújo, dando lugar a Thiago Mendes e Danilo, respectivamente. Além disso, colocou o lateral-esquerdo Juliano na vaga de Lima e o meia Esquerdinha na posição de Erick.

"As mudanças acontecem por opção e após algumas avaliações que fiz da equipe", explicou o treinador, que vem pedindo reforços à diretoria do clube desde a estreia no Brasileirão.