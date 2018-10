Goiás não marca pela 1ª vez e empata com o Londrina pela Série B

Apesar do apoio da torcida, o Goiás não teve uma boa atuação, mostrou um futebol previsível e ficou no empate sem gols com o Londrina, nesta terça-feira, no Estádio Olímpico, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Dono do melhor ataque, ao lado do líder Fortaleza, com 43 gols, o Goiás não marcou pela primeira vez em uma partida da competição. E também foi o quinto jogo seguido do Londrina sem sofrer gol.

O empate deixou o Goiás ainda na vice-liderança, com 50 pontos e sem risco de perder sua vaga no G4, a zona de acesso, nesta rodada. O Londrina chegou aos 41 pontos, em oitavo lugar, mais longe do G4, porém, contente por sua campanha de recuperação.

Os dois times entraram em campo debaixo de elogios pelas melhores campanhas no returno. O Goiás com 22 pontos, contra 19 do Londrina. Mas o primeiro tempo foi decepcionante e sem emoções. Eles se respeitaram demais e praticamente não finalizaram a gol.

O Goiás começou dando a impressão de que buscaria rapidamente o gol. Aos três minutos, após levantamento da esquerda, o lateral Alex Silva pegou de bicicleta e acertou o pé da trave esquerda de Vagner. E teve outra chance aos 13 minutos, quando Giovanni soltou a bomba da intermediária e a bola quicou na frente do goleiro Vagner, que espalmou para escanteio.

O Londrina, que atuou com três atacantes e teve a volta do veterano Dagoberto, não chutou uma vez em gol. O time goiano teve mais volume de jogo, porém, sem eficiência. Além disso, no final do primeiro tempo perdeu o zagueiro Victor Ramos, machucado, e substituído por Edcarlos.

Na volta do intervalo, outra baixa no Goiás: o meia Renato Cajá sentiu uma fisgada na perna esquerda e deixou seu lugar para Léo Sena. Além disso, tentou fazer uma pressão inicial. Mas o Londrina, bem armado na defesa, não deu espaços, inclusive, reforçando a marcação em cima de Michael, que costuma ser a principal opção ofensiva do time.

O Goiás manteve seu jogo previsível, sem conseguir sair da marcação, enquanto o Londrina abriu mão até dos contra-ataques para garantir o ponto fora de casa. Deu certo e levou um ponto para o Paraná.

Os dois times agora vão ter um bom período para treinamentos. O Goiás só volta a campo no dia 12, às 19h15, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O Londrina vai jogar dia 13, às 21 horas, em casa diante do São Bento.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 0 LONDRINA

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos (Edcarlos) e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Renato Cajá (Léo Sena); Michael, Lucão e Rafinha (Maranhão). Técnico: Ney Franco.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Leandro Almeida, Lucas Costa e Sávio; Germano, João Paulo e Higor Leite (Anderson Leite); Felipe Marques, Dagoberto (Patrick Vieira) e Thiago Ribeiro (Paulinho Mocellin). Técnico: Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - David Duarte, Alex Silva e Giovanni (Goiás). Vagner, João Paulo, Leandro Almeida e Dagoberto (Londrina).

RENDA - R$ 149.785,00.

PÚBLICO - 8.475 pagantes (9.940 total).

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).