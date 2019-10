Goiás pega Ceará para dar sequência à sua arrancada no Brasileirão

Dono da atual maior sequência de vitórias do Campeonato Brasileiro, ao lado do Corinthians, o Goiás espera levar o momento positivo adiante para seguir longe da zona de rebaixamento, e quem sabe almejar algum objetivo maior. Inspirado, o time goiano buscará o quarto triunfo consecutivo neste domingo, quando visitará o Ceará, no Castelão, a partir das 16 horas, em jogo válido pela 23.ª rodada.

Antes da arrancada, o Goiás vivia um cenário completamente oposto, com três derrotas seguidas, se aproximando da zona de rebaixamento. A situação começou a melhorar com a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, resultado que antecedeu a concretização da reação com triunfos por 1 a 0 sobre São Paulo e Cruzeiro. Agora com 30 pontos, os goianos garantiram pelo menos três rodadas sem risco de entrar na zona da degola.

"A virada está no nosso trabalho no dia a dia, na conscientização dos atletas, no envolvimento da diretoria dando respaldo ao nosso trabalho. É muito difícil para um técnico chegar no meio do campeonato, mas já conhecíamos o clube. O bacana é que vencemos três grandes equipes do futebol brasileiro e que esperavam se recuperar diante do Goiás. Respeitamos todos e conseguimos sair com a vitória", ressaltou o técnico Ney Franco.

Durante a semana, ele optou por fazer mistério, fechou treinamentos e não revelou a escalação que deve utilizar em Fortaleza. A tendência é que ocorra ao menos uma mudança, com o retorno do lateral-esquerdo Jefferson, novamente à disposição após cumprir suspensão, no lugar de Alan Ruschel, por coincidência, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro.