Goiás perde do ABC e pode deixar a liderança da Série B O Goiás estava na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, vinha de seis vitórias seguidas, mas nesta sexta-feira foi até Natal, no estádio Frasqueirão e, pela 33.ª rodada, foi derrotado pelo ABC por 3 a 2, com show do atacante Ederson, que fez três gols. Com o resultado, os potiguares chegaram aos 39 pontos e se distanciaram de vez da zona de rebaixamento, abrindo oito pontos do Bragantino. Por sua vez, os goianos permanecem na ponta, com 67, e terão que secar o Criciúma, que tem 65 e neste sábado enfrenta o Guarani, em Campinas.