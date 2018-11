Goiás perde para o Coritiba e se complica na briga pelo acesso

Na Série B do Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Mesmo sem chances de acesso, o Coritiba, que só cumpre tabela, bateu o Goiás por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 36.ª e antepenúltima rodada, e complicou o adversário na briga por um espaço no G4 - grupo de acesso.

O time da casa chegou a 49 pontos e segue sem grandes objetivos na competição, já que não corre mais riscos de rebaixamento, nem tem chances de retornar à primeira divisão. O Goiás, com 57, é o terceiro colocado e buscava a vitória para abrir vantagem dentro do G4, mas foi surpreendido. A torcida esmeraldina agora torce contra duas equipes que ainda jogam neste sábado: Avaí, quarto colocado com a mesma pontuação e duas vitórias a menos (17 a 15), e Londrina, com três pontos a menos.

O primeiro tempo foi movimentado e o Coritiba, mesmo sem grandes objetivos na partida, foi melhor. O jogo era aberto e as duas equipes levavam perigo contra o gol adversário, mas era o time da casa que criava as melhores oportunidades.

Na principal delas, aos 30 minutos, o atacante Alecsandro quase marcou um golaço. Ele recebeu dentro da área e chapelou o goleiro Marcos, mas a bola escapou e, sem ângulo, completou de cabeça e acertou a trave.

No segundo tempo, a superioridade do Coritiba finalmente se traduziu em gol. Aos 27 minutos, o zagueiro Rafael Lima aproveitou cobrança de falta da esquerda e completou de primeira para o fundo do gol, abrindo o placar.

Nos minutos finais, o Goiás tentou responder e buscar o empate, mas não conseguiu apresentar o bom futebol de outras rodadas. Mesmo com as substituições ofensivas promovidas pelo técnico Ney Franco, com as entradas dos meias Renato Cajá e Rafinha, a equipe visitante não demonstrou organização tática para pressionar o adversário.

O Coritiba volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 37.ª e penúltima rodada. O Goiás só joga no próximo dia 17 (sábado) contra o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 GOIÁS

CORITIBA - Rafael Martins; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner (William Matheus); Vitor Carvalho, Wellington Simião (Júlio Rusch), Matheus Bueno e Chiquinho; Guilherme Parede (Pablo) e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, Victor Ramos, David Duarte e Ernandes; Gilberto, Giovanni (Renato Cajá) e Felipe Gedoz (Madison); Maranhão (Rafinha), Lucão e Michael. Técnico: Ney Franco.

GOL - Rafael Lima, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Abner, Vitor Carvalho e Júlio Rusch (Coritiba); Lucão (Goiás).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 16.705,00.

PÚBLICO - 1.129 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).