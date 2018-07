Goiás perde para o Paraná e pode entrar na zona de rebaixamento da Série B

O Goiás vive situação cada vez mais delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time goiano recebeu o Paraná, no Serra Dourada, pela 23ª rodada, e perdeu por 1 a 0, com gol de Alemão, chegando ao sexto jogo seguido sem vencer.

Com o resultado, o Goiás segue com 25 pontos, na 16ª colocação, mas corre risco de terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento, já que Figueirense, com 24 pontos, e Santa Cruz, com 23, ainda não jogaram.

O Paraná, por sua vez, está em situação oposta, na quinta colocação, com 37 pontos, ficando fora do G4 apenas porque tem uma vitória a menos do que o quarto colocado Ceará, que também joga no sábado, no complemento da rodada.

Mesmo jogando fora de casa, o Paraná começou melhor e não demorou para largar na frente. Aos 17 minutos, Renatinho levantou a bola na área, a defesa goiana demorou para afastar e Alemão foi mais esperto, batendo com o pé direito para o fundo do gol.

Depois de ter sua defesa vazada, o Goiás tentou reagir, mas não conseguia pressionar o adversário, cometendo muitos erros de passe e forçando ligações diretas da defesa para o ataque. Aproveitando-se das deficiências dos mandantes, o Paraná seguiu melhor até o intervalo e nas poucas vezes que foi ameaçado, contou com atuação segura do goleiro Richard.

A postura das duas equipes se manteve na segunda etapa, com o Paraná mais presente no campo de ataque e administrando a vantagem, enquanto o Goiás tentava empatar, mas tinha dificuldade para criar jogadas que culminassem em finalização.

Mesmo com as alterações ofensivas promovidas pelo técnico Sílvio Criciúma, que colocou o experiente meia Andrezinho e o centroavante Gustavo em campo, o time da casa não conseguiu aumentar seu volume de jogo e conheceu a 12ª derrota na Série B.

O Goiás volta a campo na sexta-feira, dia 15 de setembro, quando visita o Santa Cruz, no Arruda, em Recife (PE), pela 24ª rodada. O Paraná joga no sábado, dia 16, contra o Londrina, no Durival de Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 x 1 PARANÁ

GOIÁS - Marcelo Rangel; Saavedra (Andrezinho), Fábio Sanches, Matheus Ferraz e Carlinhos; Pedro Bambu, Ramires e Léo Sena (Jean Carlos); Carlos Eduardo, Aylon (Gustavo) e Michael. Técnico: Sílvio Criciúma.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Jhony, Vinícius Kiss, Renatinho e João Pedro (Luiz Otávio); Vitor Feijão (Felipe Augusto) e Alemão (Ítalo). Técnico: Matheus Costa.

GOL - Alemão, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramires (Goiás); Luiz Otávio e Alemão (Paraná).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogos com os portões fechados.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).