Goiás quebra jejum, bate o Criciúma e vence a primeira no Brasileirão

ITUMBIARA - O time do Goiás quebrou o jejum de quase 600 minutos sem marcar e ainda bateu o Criciúma por 1 a 0, na noite deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO). O time goiano chegou a quatro pontos na competição, enquanto os catarinenses ainda não pontuaram.

No primeiro tempo, o Criciúma sentiu a ausência de Paulo Baier e não construiu boas jogadas contra o Goiás, que atuou com cinco no meio campo, dois atacantes e nenhum poder ofensivo. Na melhor das quatro jogadas do alviverde, aos 30 minutos Davi abriu espaço na área mas o goleiro Bruno se antecipou e defendeu.

O Criciúma atacou cinco vezes e Escudero, aos 41 minutos, aproveitou cobrança de falta, tocou de cabeça e Renan espalmou. O rebote ficou com Bruno Lopes, mas o goleiro abafou. "O time jogou muito atrás, recuado, não fez o que foi combinado", reclamou Renan.

Na etapa final, o alviverde mudou sua formação em campo, melhorou o meio de campo e pressionou a defesa catarinense. Mesmo assim, foi o capitão da equipe, Amaral, quem quebrou o jejum do Goiás de 571 minutos sem marcar.

Aos 36 minutos, Wellington Júnior recebeu cobrança de falta e fez uma bela jogada de bicicleta, cruzando para o volante Amaral que bateu de primeira no canto direito de Bruno e balançou as redes: 1 a 0. "Esse gol foi um alívio, tirou o peso das costas", disse Amaral no final do jogo.

Na próxima rodada, o Goiás pega o Atlético-MG, domingo (4) às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O Criciúma recebe o Figueirense, às 16h no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1X0 CRICIÚMA

GOIÁS - Renan; Victor (Wellington Júnior), Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral, David, Thiago Mendes e João Paulo (Ramon); Tiago Real e Araújo (Assuério). Técnico: Ricardo Drubscky.

CRICIÚMA - Bruno; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Giovanni (Cortez); Rodrigo Souza (Lulinha), Serginho, João Vitor e Wellington; Silvinho e Bruno Lopes (Cristiano). Técnico: Caio Júnior.

GOL - Amaral, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

CARTÃO AMARELO - Bruno Lopes (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO).