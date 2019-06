Goiás quer contratar Nenê, do São Paulo: 'Seria espetacular'

O Goiás tem interesse em contratar o meia Nenê, do São Paulo. O vice-presidente do clube alviverde, Mauro Machado, disse que "seria um nome espetacular".

Aos 37 anos, Nenê não está nos planos do São Paulo. Ele tem contrato apenas até o fim desta temporada, e o clube tricolor busca reduzir a folha salarial.

"Desde o começo do ano, pensamos neste atleta. Um atleta que é um pouco fora da nossa realidade financeira. Já conversamos com o São Paulo, porém não chegamos a um valor que possamos pagar. Existe uma diferença do Goiás para outros times do Brasil - quando fazemos um compromisso, pagamos e queremos continuar assim. Tem clubes que já estão deixando de pagar algumas coisas e não queremos ficar nessa situação. Vamos continuar conversando. Seria um nome espetacular", afirmou Mauro Machado.

Nenê atuou apenas uma vez no Brasileirão. Ele virou reserva nesta temporada e disputou 15 jogos, sendo quatro como titular. Além do Goiás, Fortaleza e Fluminense já demonstraram interesse no meia.