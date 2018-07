Goiás quer triunfo para evitar queda precoce à Série B À beira do seu maior fracasso dos últimos 12 anos, o time do Goiás pode se despedir da Série A já neste domingo, às 19h30, diante do Santos, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. "A esperança é a última que morre", disse o goleiro Harlei. "Matematicamente não estamos rebaixados, mas temos três jogos pela frente e vamos mostrar nosso valor", afirmou o lateral-esquerdo Wellington Saci.