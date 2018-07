Goiás quer vencer para conquistar a primeira vitória À espera de Kleber Pereira e Júlio César, que devem chegar ao time na próxima semana, a equipe do Goiás encara o Botafogo neste sábado, às 16 horas, no Engenhão, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O jogo, inicialmente marcado às 18h30, foi antecipado para 16 horas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta do GP de Atletismo, que irá acontecer no local no dia seguinte.