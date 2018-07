Goiás quer vitória contra o Coritiba para seguir no G4 Terminar a primeira parte do Campeonato Brasileiro, com a parada para a Copa do Mundo, dentro do G4 - grupo dos classificados à Copa Libertadores - é o objetivo do Goiás para a partida contra o Coritiba, neste sábado, às 18h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela nona rodada. Atualmente na quarta colocação com 15 pontos, uma vitória fora de casa é o necessário para as pretensões goianas.