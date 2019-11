Goiás recebe Bahia para assegurar permanência na Série A do Brasileiro

O confronto contra o Bahia neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 34ª rodada, é encarado como uma decisão pelo Goiás. Uma vitória garantirá a permanência da equipe goiana na elite do Brasileirão.

Os matemáticos acreditam que o time que somar 46 pontos tem 99,9% de chances de escapar do rebaixamento. Apesar de não ganhar há três jogos, o Goiás tem 43 e está na 11ª colocação da tabela.

"É um confronto direto para nós. Temos que ganhar do Bahia para ficarmos tranquilos na tabela. Vamos buscar fazer um gol logo no começo, assim como sempre jogamos no Serra Dourada", avisa o atacante Leandro Barcia.

Diante da importância desse jogo, a diretoria fez promoção e espera por um bom público. Os ingressos para arquibancada e cadeiras custam R$ 40,00 e R$ 60,00, respectivamente, mas o torcedor com a camisa do Goiás paga meia-entrada.

Dentro de campo, a principal novidade é no ataque. O baixinho Michael retorna após cumprir suspensão no empate por 1 a 1 com o Vasco e Rafinha vai para o banco de reservas. Com isso, o time vai ter de novo seu trio ofensivo que mais brilhou na competição formado por Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

O técnico Ney Franco, porém, tem uma dúvida na lateral-esquerda. Jefferson ainda sente dores e, se não estiver recuperado, dá lugar para Alan Ruschel ou para Marcelo Hermes.