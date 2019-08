Goiás recebe Inter para encerrar jejum pós-Copa América

O Goiás tem mais uma chance de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa América neste domingo, contra o Internacional, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, pela 16.ª rodada.

O último triunfo foi contra o Athletico-PR, por 2 a 1, em 13 de junho. Depois disso, o time teve quatro derrotas e três empates. Com 18 pontos, o Goiás é o 12.º colocado, aparecendo na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O técnico Ney Franco vai ter a volta de três jogadores por suspensão: os volantes Geovane e Léo Sena, além do atacante Kayke. Desses, apenas Geovane não tem presença garantida entre os titulares. Ele disputa vaga com Yago Rocha.

Diante da necessidade de uma vitória, o treinador deve mudar o estilo de jogo do time e atuar com dois centroavantes, mantendo Rafael Moura entre os titulares mesmo com o retorno de Kayke.

"A ideia é manter uma formação mais ofensiva, independente da formação que o Inter vai ter em campo", disse o técnico, esperando que o time gaúcho possa poupar alguns jogadores tendo em vista o jogo de volta das quartas de final contra o Flamengo pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Na ida, no Maracanã, o Inter perdeu por 2 a 0 e agora precisa devolver este placar para decidir a vaga nos pênaltis ou ganhar por três gols de diferença.

O lateral-direito Daniel Guedes (lesão muscular), o zagueiro Yago (tendinite no joelho) e o meia Giovanni Augusto (torção no tornozelo) continuam vetados pelo departamento médico.