Goiás recebe o Ceará e tenta conquistar 1ª vitória em casa neste Brasileirão

Fazer o dever de casa é essencial para que o Goiás consiga o seu principal objetivo no Campeonato Brasileiro, que é permanecer na elite. No primeiro encontro com a torcida aconteceu a derrota para o São Paulo, por 2 a 1. Neste sábado, o time tem a chance de se redimir diante dos seus torcedores.

Com os três pontos conquistados na estreia, na qual bateu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, o Goiás recebe o Ceará, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, pela quarta rodada. O técnico Claudinei Oliveira nem pensa em um novo tropeço como mandante.

"Em casa nós temos que procurar pontuar, se possível com vitórias. A gente vê o histórico do campeonato e as equipes que são boas mandantes passam um campeonato tranquilo. Se tropeça em casa, fica obrigado a ganhar fora, o que não é o cenário mais favorável", comentou o treinador.

Apesar da derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, na rodada passada da competição, o treinador gostou da apresentação do Goiás e tinha a ideia de manter o mesmo time titular, mas vai ser forçado a fazer uma alteração. Expulso, o meia Giovanni Augusto dá lugar para Marlone, que foi titular durante o Campeonato Goiano.