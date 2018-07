Goiás recebe o Flamengo preocupado em não terminar a rodada no rebaixamento O Goiás recebe o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, preocupado em não terminar a 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. O time alviverde está em 16.º lugar, com os mesmos 13 pontos do Santos, o 17.º, e um a mais do que o Vasco, o 18.º. Portanto, a equipe do técnico Julinho Camargo não pode nem pensar em um tropeço, que seria o terceiro consecutivo na competição.