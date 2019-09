Goiás recebe Palmeiras no Serra Dourada em busca da reabilitação no Brasileirão

Na busca pela reabilitação depois de ter perdido para o Fortaleza, por 2 a 0, no último final de semana, o Goiás recebe o Palmeiras neste sábado, às 21 horas, no Serra Dourada, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Com apenas duas vitórias nos 12 jogos que fez depois da pausa para a Copa América, o time goiano tem os mesmos 21 pontos do Fortaleza, mas está em 13º lugar, fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, por conta do saldo de gols (-11 contra -3).

Sem querer dar pistas de sua equipe para o estreante Mano Menezes no Palmeiras, Ney Franco fechou os dois treinamentos táticos. O treinador esmeraldino, porém, vai fazer mudanças entre os titulares, já que o lateral-direito Yago Rocha foi expulso na última rodada e o volante Léo Sena retorna de suspensão.

Na lateral direita, o volante Yago Felipe deve ser improvisado, pois Daniel Guedes não está 100% fisicamente depois de quase um mês no departamento médico. No meio-campo, com a volta de Léo Sena, Geovane fica como opção no banco de reservas.

Mas as mudanças não devem parar por aí. Renatinho e Marlone brigam por uma vaga entre os titulares. Recém-contratado, Alan Ruschel pode fazer sua estreia com a camisa do Goiás. Se isso acontecer, Marcelo Hermes é quem deixa o time.

"Nosso objetivo é terminar o primeiro turno na parte de cima da tabela. Nossa preocupação é essa. Se tivermos a atitude e o comprometimento que tivemos nos últimos jogos, acreditamos que podemos fazer uma grande partida", disse o goleiro Tadeu.