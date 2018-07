Goiás recebe Vitória pela 1ª vitória no Serra Dourada Em busca de sua primeira vitória jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás recebe o Vitória, nesta quarta-feira, às 21 horas, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Por duas vezes como mandante, o time derrotou Criciúma e Botafogo, mas as partidas foram realizadas em Itumbiara (GO) e Juiz de Fora (MG), respectivamente.