Goiás reforça o meio de campo contra a Ponte Preta

GOIÂNIA - Em busca de uma vitória para ficar longe da temida zona de rebaixamento, o Goiás reforça o meio de campo para enfrentar a Ponte Preta. O jogo, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado às 16 horas deste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

"Nós precisamos vencer e buscar os três pontos em Campinas", disse o atacante Walter, artilheiro do Goiás com cinco gols, após o empate na última rodada contra o Flamengo. Em 12.º lugar com 18 pontos, o time jogará no esquema tático 4-5-1.

As mudanças também ocorrem, no meio de campo, pela saída de David, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Poderá ser substituído por Dudu Cearense ou Erik. Outras duas alterações, ainda não confirmadas, devem-se ao retorno de William Matheus, após suspensão, na vaga de Eron. E Hugo, que entra no lugar de Tartá ou Paulo.