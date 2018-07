Goiás se despede da Série A contra o Corinthians Vice-lanterna e já rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Goiás se despede da elite do futebol nacional contra o Corinthians, neste domingo, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª rodada. Com o pensamento todo na decisão da Copa Sul-Americana, o time goiano enfrentará o vice-líder e postulante ao título com uma equipe reserva.