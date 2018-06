Goiás só empata com o Guarani e continua sem vencer na Série B

Ainda não foi desta vez que o Goiás conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time de Goiânia ficou no empate por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Serra Dourada, pela sexta rodada. Os mais de 2.500 torcedores não pouparam vaias aos jogadores esmeraldinos.

+ Guarani apresenta lateral Pará, ex-Cruzeiro, e libera Salomão

O gol marcado por Madison aos 47 minutos do segundo tempo livrou o Goiás de um vexame maior. Com apenas dois pontos, o time se encontra na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Já o Guarani pontuou pela primeira vez como visitante e subiu para o 10º lugar, com sete pontos.

O primeiro tempo no Serra Dourada foi fraco, com os dois times errando muitos passes e criando pouco. O Goiás teve mais posse de bola, mas assustou apenas uma vez. Carlos Eduardo fez boa jogada pela direita e cruzou para Tiago Luis bater de primeira por cima do gol.

Já o Guarani apostava na bola parada e sua melhor oportunidade foi em chute de Rondinelly, que desviou no meio do caminho e saiu raspando a trave de Marcelo Rangel. Os jogadores esmeraldinos foram para o vestiário debaixo de vaias.

Nada mudou depois do intervalo: muitos passes errados e poucos lances de perigo. Aos 20 minutos, Carlos Eduardo cruzou, dois jogadores bugrinos furaram e Felipe Garcia, dentro da pequena área, chutou por cima do travessão. A partida ficou aberta quando os dois times cansaram e foi aí que saíram os gols.

Aos 34 minutos, dentro da área, Bruno Nazário escapou da marcação e a bola sobrou para Anselmo Ramon bater no cantinho de Marcelo Rangel. Quando a torcida esmeraldina protestava, Madison, de cabeça, deixou tudo igual aos 47 minutos.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo sábado, pela sétima rodada. O Goiás recebe o Boa, às 16h30, no Serra Dourada, em Goiânia. O Guarani tem pela frente o CRB, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 1 GUARANI

GOIÁS - Marcelo Rangel; Alex Silva (Caíque Sá), David Duarte, Eduardo Brock e Breno; Madison, Léo Sena e Renato Cajá (Giovanni); Tiago Luis (Felipe Garcia), Felipe Gedoz e Carlos Eduardo. Técnico: Ney Franco.

GUARANI - Bruno Brígido; Lenon, Philipe Maia, Edson Silva e Marcílio; Baraka, Ricardinho, Bruno Nazário (Denner), Rondinelly e Rafael Longuine (Erik); Bruno Mendes (Anselmo Ramon). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 34, e Madison, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Brock e Léo Sena (Goiás); Lenon (Guarani).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 22.555,00

PÚBLICO - 1.639 pagantes (2.672 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).