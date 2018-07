Goiás só pensa em vencer na Arena para respirar

O time do técnico Jorginho é o vice-lanterna do Brasileiro, com 28 pontos, e precisa de um grande aproveitamento nas últimas nove rodadas para evitar a queda à Série B. "Nós vamos sair da zona do rebaixamento", prometeu, confiante, o goleiro Harlei. "Mas teremos de vencer, ter tranquilidade, e cada um de nós deve dar muito mais de si em campo."

O time terá mudanças para o jogo na Arena da Baixada. O meia Bernardo, suspenso, dá lugar ao veterano lateral-esquerdo Júnior, com Wellington Saci passando para o meio-de-campo. No ataque, Felipe deve formar dupla com Rafael Moura.