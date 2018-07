Goiás surpreende e promove preparador físico a técnico até o fim do ano Com 31 pontos e na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Goiás resolveu fazer uma aposta peculiar. Nesta segunda-feira, horas após o técnico Artur Neto pedir demissão, a diretoria esmeraldina anunciou que o preparador físico Danny Sérgio vai ser o treinador do time nas últimas sete rodadas da temporada.