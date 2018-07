Goiás tenta manter embalo contra Atlético-MG em casa Com expectativa de casa cheia, o Goiás recebe o Atlético-MG neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com uma série de cinco jogos sem derrota no campeonato - duas vitórias e três empates -, o time goiano subiu para a 10ª colocação, com 22 pontos somados. Além disso, vem embalado por eliminar o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil.