Goiás tentará se aproveitar da 'desatenção' do Inter para fugir da zona de degola O Goiás tentará se aproveitar da desatenção do Internacional com o Campeonato Brasileiro para vencer o duelo deste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 14.ª rodada, e desgrudar da zona de rebaixamento. O time esmeraldino ocupa a 16.ª colocação, com os mesmos 13 pontos do Santos, o 17.º.