Goiás testa o seu ataque contra o Sport

Há três jogos sem marcar, o ataque do Goiás volta a ser testado na partida deste domingo, 20, às 18h30, contra o Sport. O jogo, válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

"Nós vamos precisar de reforços", disse o técnico Ricardo Drubscky. "Espero que assim aconteça, apesar das do momento", disse.

A tendência é que o treinador mantenha o time base que empatou, por 0 a 0, na última rodada com o Grêmio, em Porto Alegre.