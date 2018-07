Goiás vai a Criciúma para tentar manter o embalo

Para o jogo em Criciúma, o técnico Enderson Moreira fará duas mudanças. O zagueiro Walmir Lucas entra no lugar de Ernando, enquanto o goleiro Renan volta de suspensão e fica com a vaga de Edson. No restante do time, a formação será a mesma que bateu o Vitória, com destaque para o atacante Walter, que desencantou na última rodada do Brasileirão.

Perto de completar 24 anos - faz aniversário no dia 22 de julho -, Walter disse querer dar gols de presente para os torcedores. Ele reconheceu que está fora das condições físicas ideais, mas não se abala com a eterna luta contra a balança e promete ser o atacante decisivo que o time do Goiás precisa para manter o embalo na disputa do campeonato.