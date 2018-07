Goiás vence a terceira seguida e joga o Boa para a zona de degola

Após perder as duas primeiras partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás vem dando a volta por cima e entrou de vez na briga pelo G-4 ao derrotar o Boa pelo placar de 4 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela sétima rodada.

Com o resultado, o Goiás foi para o seu quinto jogo de invencibilidade, sendo três vitórias consecutivas. O time goiano soma, então, 11 pontos, perto do G4. Já o Boa termina a rodada dentro da zona de rebaixamento, com cinco.

Em uma crescente, o Goiás fez o seu melhor primeiro tempo na Série B. O time esmeraldino não deixou o Boa respirar e resolveu definir a vitória logo na etapa inicial. A abertura do placar foi aos 10 minutos. Victor Bolt recebeu de Léo Sena e chutou forte, sem chances para o goleiro Daniel.

Aos 26 minutos, em cobrança de falta de Thiago Luis, a bola parou no ângulo do Boa: 2 a 0. O terceiro veio aos 31. O time mineiro foi sair jogando e deu a bola de presente para Pedro Bambu. O volante deu passe açucarado para Carlos Eduardo ampliar.

Apesar do começo avassalador, o Goiás tirou o pé do acelerador nos minutos finais e acabou vendo o Boa diminuir o marcador. Após cobrança de escanteio, Douglas Assis testou firme para fazer 3 a 1.

O time goiano voltou para o segundo tempo com o mesmo gás e por muito pouco não fez o quarto logo no minuto inicial. Tony fez boa jogada pela direita e cruzou para Tiago Luis. O ex-jogador do Santos dominou e tentou por cobertura, rente à trave.

Já o Boa esboçou uma reação, mas acabou desperdiçando as oportunidades criadas, principalmente com Douglas Assis. O Goiás recuou, mas ainda fez o quarto em uma bela cobrança de falta de Pedro Bambu, aos 46 minutos.

Na próxima rodada, a oitava, o Goiás enfrenta o ABC nesta sexta-feira, às 21h30, novamente no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No sábado, às 16h30, o Boa recebe o Náutico no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).