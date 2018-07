Goiás vence duelo dos desesperados contra Atlético-GO

Com a vitória, o Goiás foi a quatro pontos e deixou a lanterna, subindo para a 18.ª colocação. O Atlético, que ainda não venceu, tem apenas um ponto ganho e caiu para a última posição da tabela.

Na próxima rodada, o Goiás recebe o São Paulo às 21h50 de quarta-feira, novamente no Serra Dourada. O Atlético tenta a reabilitação diante do Prudente, às 19h30 do mesmo dia, em Presidente Prudente.

No primeiro tempo, o Atlético começou disposto a superar a fase ruim e atacou com velocidade, sendo bastante objetivo. Aos 11 minutos, Chiquinho invadiu a área e foi derrubado por Ernando. O atacante Elias bateu o pênalti, deslocando o goleiro, a bola raspou a trave e entrou.

O Goiás, mais entrosado no meio de campo, revelou as falhas de marcação do adversário e empatou. Aos 25, Romerito subiu com velocidade, chutou forte e cruzado, deixando tudo igual no placar.

Na etapa final, o técnico Geninho trocou o atacante Marcão pelo volante Robston. Assim, fechou o meio de campo, mas não pode evitar o fracasso da zaga. E o Goiás virou.

Romerito, aos dez minutos, superou dois zagueiros e chutou cruzado para fazer 2 a 1. Aos 14, Bernardo ampliou acertando um arremate rasteiro, no canto direito do goleiro Márcio.

"A gente precisava vencer, o time ganha confiança", disse Romerito após o jogo. "A nossa situação estava tão difícil que até a minha filha de oito anos estava me cobrando lá em casa", desabafou o jogador do Goiás.

Ficha técnica:

Atlético-GO 1 x 3 Goiás

Atlético-GO - Márcio; Márcio Gabriel (Airton), Jairo, Welton Felipe e Chiquinho; Agenor (Boka), Pituca, Robston e Elias; Juninho e Marcão (Ramalho). Técnico: Geninho.

Goiás - Rodrigo Calaça; Douglas, Rafael Toloi, Ernando e Jadilson (Wellington Saci); Amaral, Jonilson, Hugo (Wellington Monteiro) e Bernardo; Everton Santos e Romerito. Técnico: Emerson Leão.

Gols - Elias, aos 11, e Romerito, aos 25 minutos do primeiro tempo; Romerito, aos dez, e Bernardo, aos 14 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Robston, Pituca, Chiquinho e Jairo (Atlético-GO); Ernando e Douglas (Goiás).

Cartão vermelho - Welton Felipe (Goiás).

Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO).

Renda - R$ 78.200,00.

Público - 5.213 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).