Goiás vence e passa Avaí, mas segue na zona da degola O Goiás se reabilitou e superou o Avaí por 1 a 0, neste domingo, no Estádio do Serra Dourada, em Goiânia, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo no confronto direto na luta contra o rebaixamento, o time goiano chegou aos 31 pontos na 18ª posição e ultrapassou o Avaí, que tem 30 pontos e caiu para 19º lugar.