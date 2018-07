Goiás vence Joinville e fatura o título da Série B

GOIÂNIA - O Goiás nem precisou exibir o melhor de seu futebol para coroar seu acesso à elite com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano apenas fez o suficiente: venceu o Joinville, por 2 a 1, na tarde deste sábado, perante quase 40 mil torcedores no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 38.ª rodada.

Com este resultado, o Goiás encerra a competição com uma campanha quase perfeita em casa, com 15 vitórias e quatro empates. A boa campanha garantiu ao time a liderança, com 76 pontos, e o segundo título da Série B - o primeiro fora em 1999. Por outro lado, O Joinville encerra sua participação na competição, com 61 pontos, na sétima posição.

O Joinville não sentiu a pressão dos quase 40 mil torcedores e fez um primeiro tempo equilibrado. Tanto que saiu à frente, aos 18 minutos. O meia William finalizou forte no travessão, mas o artilheiro aproveitou o rebote e apenas completou para o gol vazio.

O empate aconteceu aos 23 minutos. O atacante Walter fez bela jogada, limpou a marcação e mandou no ângulo. Um golaço. Ainda no primeiro tempo teve polêmica. O meia Ramón chegou a virar o placar, mas o árbitro anulou, alegando um toque de mão do jogador. A marcação gerou revolta do time da casa.

Na segunda etapa, a partida continuou bastante equilibrada, mas o Goiás foi premiado pela eficiência. Aos 43 minutos, o veterano Iarley foi lançado na área e finalizou para milagre do goleiro Ivan. No rebote, o próprio atacante concluiu e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 1 JOINVILLE

GOIÁS - Harlei; Vítor, Lacerda, Ernando e Egídio; Amaral, Thiago Mendes, Ramon (Dudu Cearense), Ricardo Goulart e Renan Oliveira (Iarley); Walter (Júnior Viçosa). Técnico - Enderson Moreira.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Maurício e Cristian; Carlos Alberto, Leandro Carvalho, Ricardinho e Willian (Adaílton); Lima (Jean Carlos) e Jailton (Fernando Viana). Técnico - Artur Neto.

GOLS - Lima, aos 18, e Walter, aos 23 minutos do primeiro tempo. Iarley, aos 38 do segundo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiás (GO).