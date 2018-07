Goiás vence Juventude, que perde a 3.ª seguida e fica longe do G4

O Goiás impediu que o Juventude voltasse a brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o time gaúcho conheceu a terceira derrota seguida ao ser superado pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio Serra Dourada, pela 30.ª rodada.

+ Com o apoio de 36 mil torcedores, Ceará vence

Com o resultado, o Juventude fica estacionado na sétima colocação, com 45 pontos, contra 52 do Paraná, em quarto. Enquanto isso, o Goiás se distanciou da zona de rebaixamento ao subir para a décima colocação, com 38 pontos. O Luverdense, que abre a degola, tem 35.

O time gaúcho só não terminou o primeiro tempo atrás do placar pela noite inspirada do goleiro Matheus Cavichioli. Ele fez três grandes defesas. A primeira, logo aos oito minutos. Carlinhos arrancou em velocidade e bateu cruzado para grande defesa do camisa 1 do time gaúcho.

O Goiás seguiu em cima e perdeu a grande chance da etapa inicial aos 13 minutos. Nathan recebeu de Júnior Viçosa, tentou o drible e acabou derrubado por Matheus: penalidade máxima. Viçosa foi para a cobrança e parou no goleiro do Juventude.

Antes do apito final, deu tempo para Carlos Eduardo receber dentro da área e soltar a bomba para parar em Matheus Cavichioli. Mesmo brigando pelo G4, o time gaúcho não conseguiu ameaçar a meta esmeraldina no primeiro tempo.

O jogo foi mais equilibrado no segundo tempo. O Goiás aceitou a marcação do Juventude, até os 29 minutos, quando voltou com tudo ao ataque. O time goiano reclamou muito de um toque de mão de Carlinhos, após tentativa de Andrezinho, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O lance inflamou o Goiás, que chegou ao gol aos 36 minutos. Tiago Luís cruzou para Aylon, que dominou, rodou em cima da marcação e mandou para o fundo das redes. O Juventude até tentou uma reação no fim, mas não conseguiu passar pela marcação rival.

O Juventude visita o Guarani na sexta-feira, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Goiás enfrenta o Luverdense no sábado, às 21h, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 JUVENTUDE

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Elyeser (Andrezinho), Victor Bolt e Léo Sena; Nathan (Tiago Luis), Júnior Viçosa (Aylon) e Carlos Eduardo. Técnico: Hélio dos Anjos.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Maurício e Bruno Collaço; Lucas, Fahel (Yuri Mamute) e Leilson; Wesley Natã, Tiago Marques e Yago (Caprini). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

GOLS - Aylon, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos (Goiás); Matheus Cavichioli, Maurício, Lucas, Leilson e Yago (Juventude).

RENDA - R$ 44.590,00.

PÚBLICO - 9.073 torcedores.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).