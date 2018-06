Goiás vence Londrina e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Goiás finalmente conseguiu deixar a zona de rebaixamento - mesmo que de forma provisória - na noite desta terça-feira, ao vencer o Londrina, por 3 a 1, em pleno Estádio do Café, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi marcado por polêmicas com a arbitragem.

Com a vitória, o Goiás subiu três posições e aparece na 15ª colocação, com 11 pontos, encostando no próprio Londrina, que tem 12, em 14º lugar. Quem não gostou do resultado foi o Brasil de Pelotas, pois entrou na zona de rebaixamento. O time gaúcho, porém, ainda vai jogar pela 11ª rodada.

A partida começou movimentada e cada time teve uma oportunidade antes do Goiás abrir o placar aos 13 minutos. Lucão dividiu no alto com Vagner e, enquanto os jogadores do Londrina reclamaram de falta no goleiro, Carlos Eduardo completou para o gol aberto. O time da casa se lançou em busca do empate, que quase veio em finalização de Paulo Henrique dentro da pequena área. Marcos fez grande defesa e garantiu a vitória parcial para os goianos.

Na volta do intervalo, o Goiás perdeu duas oportunidades seguidas, com Edcarlos e Lucão. Aos 15 minutos, o árbitro marcou toque de mão de Edcarlos dentro da área, mas voltou atrás do pênalti ao ouvir o bandeirinha, assinalando falta no zagueiro esmeraldino. Na sequência, quase que o time visitante amplia. Renato Cajá cobrou escanteio e Edcarlos cabeceou para grande defesa de Vagner. No rebote, Lucão cruzou e Carlos Eduardo acertou o travessão.

Aos 27, Silvio recebeu o segundo amarelo e deixou o Londrina com um a menos. Mesmo assim, o time da casa empatou no minuto seguinte. Safira desarmou Ernandes na entrada da área e rolou para Tiago Marques estufar as redes. O gol acordou o Goiás, que partiu em busca da vitória. Michael, duas vezes, e Carlos Eduardo perderam boas oportunidades.

A pressão do Goiás surtiu efeito. Aos 40 minutos, Michael fez boa jogada e finalizou rasteiro. No meio do caminho, Lucão desviou e tirou do alcance de Vagner. No contra-ataque, aos 45, Carlos Eduardo ampliou para o time visitante.

O Londrina volta a campo apenas no próximo dia 23 (sábado), contra o São Bento, às 19 horas, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Goiás recebe o Juventude no dia 21 (quinta-feira), às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 12ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 3 GOIÁS

LONDRINA - Vagner; Reginaldo (Lucas Ramon), Dirceu, Lucas Costa e Roberto; Silvio, Germano e Moisés (Safira); Thomás, Felipe Marques e Paulo Henrique (Diogo Lorenzi). Técnico: Marquinhos Santos.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Renato Cajá (Tiago Luis); Carlos Eduardo, Michael (Felipe Garcia) e Lucão (Jacó). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Felipe Marques, aos 28, Lucão, aos 40, e Carlos Eduardo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Silvio, Safira, Thomás e Luizão (Londrina); David Duarte (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Silvio (Londrina).

RENDA - R$ 9.490,00.

PÚBLICO - 525 pagantes (598 total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).